Ще 1070 окупантів і понад 160 одиниць техніки: втрати ворога на 5 березня

5 березня 2024, 07:43
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

За минулу боду українські захисники та захисниці ліквідували ще 1070 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 5 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 419 тисяч бійців. Окрім того, в окупантів мінус понад 56 тисяч одиниць техніки, передає 24 Канал.

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Втрати агресора

  • Особового складу – близько 419 020 (+1070) осіб,
  • танків – 6657 (+9),
  • бойових броньованих машин – 12688 (+28),
  • артилерійських систем – 10258 (+48),
  • РСЗВ – 1007 (+3),
  • засобів ППО – 700 (+2),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),
  • крилатих ракет – 1917 (+1),
  • кораблів /катерів – 25 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13423 (+49),
  • спеціальної техніки – 1630 (+9).

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Втрати Росії / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Юлія Муріна