Ще 1070 окупантів і понад 160 одиниць техніки: втрати ворога на 5 березня
5 березня 2024, 07:43Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу боду українські захисники та захисниці ліквідували ще 1070 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.
Станом на ранок 5 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 419 тисяч бійців. Окрім того, в окупантів мінус понад 56 тисяч одиниць техніки, передає 24 Канал.
Дивіться також Філігранна робота від 47-ї: на Авдіївському напрямку знищили окупантів і зачистили ділянку
Втрати агресора
- Особового складу – близько 419 020 (+1070) осіб,
- танків – 6657 (+9),
- бойових броньованих машин – 12688 (+28),
- артилерійських систем – 10258 (+48),
- РСЗВ – 1007 (+3),
- засобів ППО – 700 (+2),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),
- крилатих ракет – 1917 (+1),
- кораблів /катерів – 25 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13423 (+49),
- спеціальної техніки – 1630 (+9).
Дивіться також Як Шойгу Кринки "зачистив"․ Якими є масштаби втрат росіян на лівобережжі Херсонщини – документи