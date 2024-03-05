Ще 1070 окупантів і понад 160 одиниць техніки: втрати ворога на 5 березня

За минулу боду українські захисники та захисниці ліквідували ще 1070 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 5 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 419 тисяч бійців. Окрім того, в окупантів мінус понад 56 тисяч одиниць техніки, передає 24 Канал.

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Втрати агресора

Особового складу – близько 419 020 (+1070) осіб,

танків – 6657 (+9),

бойових броньованих машин – 12688 (+28),

артилерійських систем – 10258 (+48),

РСЗВ – 1007 (+3),

засобів ППО – 700 (+2),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),

крилатих ракет – 1917 (+1),

кораблів /катерів – 25 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13423 (+49),

спеціальної техніки – 1630 (+9).

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Втрати Росії / Інфографіка 24 Каналу