Ще понад пів тисячі загарбників пішли за Кобзоном: колосальні втрати ворога станом на 5 квітня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу наші захисники ліквідували 550 бійців ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити 176 240 загарбників. Зауважимо, що реальна цифра більша, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

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Втрати Росії у техніці

танків – 3 629 одиниць;

бойових броньованих машин – 7 005 одиниць;

артилерійських систем – 2 707 одиниць;

РСЗВ – 532 одиниці;

засобів ППО – 280 одиниць;

літаків – 306 одиниць;

гелікоптерів – 291 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 одиниць;

крилатих ракет – 911 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 одиниці;

спеціальної техніки – 299 одиниць.



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбувається на фронті

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, впродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетні та 47 авіаційних ударів, зокрема 17 з них – дронами "Shahed-136". 14 безпілотників збили українські захисники.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів залишається високою по Україні, а Росія продовжує застосовувати тактику терору,

– пояснили у відомстві.

Окупанти психологічно тиснуть на місцевих жителів Мелітополя. Вони розповсюджують листівки, де закликають до евакуації в Росію.

Так загарбники залякують населення наступом ЗСУ. У Великій Кардашівці, що на Херсонщині, людям майже повністю обмежили в'їзд та виїзд, й заборонили виходити з домівок через рух важкої техніки росіян.

Водночас українські воїни продовжують знищувати противників. Повітряні сили завдали 9 авіаударів по позиціях військ та техніки ворога.

Сили оборони України збили 1 високоточний БпЛА "Куб". А ракетно-артилерійські війська атакували 3 командні пункти, 2 райони концентрації російських військ, 2 БМ-21 "Град" та 1 російську станцію електронного бою.