Мінус 1390 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 5 квітня
- За минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1390 осіб.
- Також були знищені 13 танків, 20 бойових броньованих машин та 67 артилерійських систем.
Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1390 окупантів.
Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- Особового складу – близько 922340 (+1390) осіб,
- танків – 10541 (+13);
- бойових броньованих машин – 21952 (+20);
- артилерійських систем – 25730 (+67);
- РСЗВ – 1350 (+1);
- засобів ППО – 1124 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31778 (+105);
- крилатих ракет – 3130 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42954 (+113);
- спеціальної техніки – 3788 (+1).
Втрати ворога на 5 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, що в ГУР розповіли, що в четвер, 3 квітня, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль "тіґр" російських окупантів. Внаслідок цього в складі загарбників є втрати.
Всередині перебував ворожий екіпаж і десант окупаційного підрозділу "Ахмат Восток". Втрати ворога склали щонайменше п'ять кадирівців