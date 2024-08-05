ЗСУ ліквідували 1180 окупантів та знищили 200 одиниць техніки: втрати ворога 5 серпня

5 серпня 2024, 07:55
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Джерело:

Генштаб

Сили оборони упродовж останньої доби ліквідували 1180 окупантів. Від початку вторгнення Росії в Україну втрати ворога сягнули понад 58 тисяч військ у живій силі.

Статистику опублікував Генштаб ЗСУ станом на ранок 5 серпня. При цьому у Генштабі зазначили, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Втрати ворога

  • особового складу – 584090 (+1180) осіб,
  • танків – 8417 (+6) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 16286 (+31) од,
  • артилерійських систем – 16345 (+69) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засоби ППО – 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13122 (+24),
  • крилаті ракети – 2414 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22094 (+68) од,
  • спеціальна техніка – 2737 (+3).


Втрати ворога станом на 5 серпня / Інфографіка Генштабу
Автор: Анастасія Лукашевська