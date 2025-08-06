За минулу добу Збройні Сили України завдали Росії значних втрат серед особового складу. Також знищили сотні одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 6 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 059 270 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Росія до кінця 2025 року хоче сформувати 10 нових дивізій, – Сирський

Втрати ворога на 6 серпня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 059 270 (+1010);

танків – 11 072 (+2);

бойових броньованих машин – 23 091;

артилерійських систем – 31 133 (+52);

РСЗВ – 1 455 (+3);

засобів ППО – 1 203 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147);

крилатих ракет – 3 555 (+2);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 375 (+138);

спеціальної техніки – 3 936 (+1).



Втрати росіян на 6 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, раніше Олександр Сирський повідомив, що втрати росіян з початку 2025 року склали 267 460 військових. Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям за їхню мужність, стійкість і наближення перемоги України.