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24 Канал Новини України Понад 1000 ліквідованих росіян та багато знищеної техніки: втрати ворога на 6 серпня
6 серпня, 07:29
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Понад 1000 ліквідованих росіян і багато знищеної техніки: втрати ворога на 6 серпня

Маргарита Волошина

За минулу добу Збройні Сили України завдали Росії значних втрат серед особового складу. Також знищили сотні одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 6 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 059 270 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 6 серпня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 059 270 (+1010);
  • танків – 11 072 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 091;
  • артилерійських систем – 31 133 (+52);
  • РСЗВ – 1 455 (+3);
  • засобів ППО – 1 203 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147);
  • крилатих ракет – 3 555 (+2);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 375 (+138);
  • спеціальної техніки – 3 936 (+1).


Втрати росіян на 6 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, раніше Олександр Сирський повідомив, що втрати росіян з початку 2025 року склали 267 460 військових. Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям за їхню мужність, стійкість і наближення перемоги України.