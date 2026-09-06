Мінус 1390 окупантів, 3 танки та 1 ППО: які втрати Росії на 6 вересня
Росія дедалі гостріше відчуває наслідки значних втрат у війні проти України. Президент України наголошував, що для компенсації нестачі військових на фронті Кремль може вдатися до оголошення нової хвилі мобілізації.
Про актуальні втрати окупантів розповіли у Генштабі.
Які втрати Росії станом на 6 вересня?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 6 вересня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб;
- танків – 12 331 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 278 (+5);
- артилерійських систем – 49 260 (+33);
- РСЗВ – 2 096 (+3);
- засоби ППО – 1 605 (+1);
- літаків – 441 (+0);
- гелікоптерів – 355 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 507 (+5);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 501 244 (+1 435);
- крилаті ракети – 5 070 (+0);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392);
- спеціальна техніка – 4 644 (+0).
Нагадаємо, у серпні 2026 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 провів операцію в тимчасово окупованому Криму. Українські військові уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон" який є носієм ракет "Циркон" та "Онікс", а також знищили й уразили два бензовози та командно-штабну машину окупантів.
А 3 вересня українські військові атакували російський порт у Сочі. За даними ВМС ЗСУ, безекіпажний катер уразив багатоцільове судно забезпечення NEFRIT, на борту якого після удару зафіксували потужний вибух і задимлення. Судно використовували для обслуговування нафтогазових операцій, офшорних об'єктів, перевезення вантажів і персоналу.