7 червня, 08:01
ЗСУ "перемололи" ще 1120 окупантів, ППО та гелікоптер: втрати ворога на 7 червня
Основні тези
- За добу ЗСУ ліквідували 1120 окупантів і збили гелікоптер, загальні втрати ворога перевищили 995 тисяч осіб.
- Противник також втратив 15 танків, 52 бойових броньованих машини, 56 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО та 300 БпЛА за добу.
Сили оборони стримують ворога по всьому фронту, завдаючи тому непоправних втрат. Нині було ліквідовано ще 1120 окупантів за добу.
При цьому загальну втрати противник у війні проти України вже перевищили 995 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 7 червня 2025 року
- Особового складу – близько 995 030 (+1120),
- танків – 10 904 (+15),
- бойових броньованих машин – 22 737 (+52),
- артилерійських систем – 28 850 (+56),
- РСЗВ – 1410 (+4),
- засобів ППО – 1181 (+1),
- літаків – 413 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 493 (+300),
- крилатих ракет – 3308 (+37),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 079 (+166),
- спеціальної техніки – 3908 (+1).
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Втрати ворога на 7 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ