Втрати ворога на 7 день війни: майже 6 тисяч вбитих, понад 800 БТР
Джерело:пресслужба Держспецзв'язку
У Держспецзв'язку оприлюднили нові дані щодо кількості загиблих окупантів та втраченої техніки ворога. Станом на ранок 2 березня Росія втратила вже майже 6 тисяч свої військових.
Стільки противників загинули через вторгнення країни-агресорки у період з 24 лютого до ранку 2 березня. За офіційними підрахунками, ворожа армія втратила понад 5840 осіб.
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Як зазначили у Держспецзв'язку, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Однак точні дані щодо втрат постійно уточнюється.
Протягом 6 днів війни, станом на ранок 2 березня, українські захисники знищили та пошкодили таку ворожу техніку:
- танків – до 211 одиниць;
- бойових броньованих машин – 862;
- артилерійських систем – 85;
- РСЗВ – 40;
- засоби ППО – 9,
- літаків – 30;
- гелікоптерів – 31;
- автомобільної техніки – 355;
- легкі швидкісні катери – 2.
Крім того, українським військовим вдалось знищити 60 цистерн з ППМ, а також 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Бий окупанта! Разом переможемо!
– закликали у відомсті.
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