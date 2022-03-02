Втрати ворога на 7 день війни: майже 6 тисяч вбитих, понад 800 БТР

2 березня 2022 , 09:31
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Джерело:

пресслужба Держспецзв'язку

У Держспецзв'язку оприлюднили нові дані щодо кількості загиблих окупантів та втраченої техніки ворога. Станом на ранок 2 березня Росія втратила вже майже 6 тисяч свої військових.

Стільки противників загинули через вторгнення країни-агресорки у період з 24 лютого до ранку 2 березня. За офіційними підрахунками, ворожа армія втратила понад 5840 осіб.

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Як зазначили у Держспецзв'язку, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Однак точні дані щодо втрат постійно уточнюється. 

Протягом 6 днів війни, станом на ранок 2 березня, українські захисники знищили та пошкодили таку ворожу техніку:

  • танків – до 211 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 862;
  • артилерійських систем – 85;
  • РСЗВ – 40;
  • засоби ППО – 9,
  • літаків – 30;
  • гелікоптерів – 31;
  • автомобільної техніки – 355; 
  • легкі швидкісні катери – 2. 

Крім того, українським військовим вдалось знищити 60 цистерн з ППМ, а також 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Бий окупанта! Разом переможемо!
– закликали у відомсті. 

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Автор: Тетяна Сукач