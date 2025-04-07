Мінус ще 1350 окупантів: втрати ворога на 7 квітня

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1350 окупантів. Також Сили оборони знищили 175 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 7 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 925 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 7 квітня 2025 року

Особового складу – близько 925 020 (+1350),

танків – 10567 (+13),

бойових броньованих машин – 21997 (+25),

артилерійських систем – 25817 (+31),

РСЗВ – 1356 (+2),

засобів ППО – 1124 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),

крилатих ракет – 3145 (+15),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70),

спеціальної техніки – 3790 (+1).

Втрати ворога на 7 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ