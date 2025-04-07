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24 Канал Новини України Мінус ще 1350 окупантів: втрати ворога на 7 квітня
7 квітня, 07:33
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Мінус ще 1350 окупантів: втрати ворога на 7 квітня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Українські воїни ліквідували 1350 окупантів та 175 одиниць техніки й озброєння ворога.
  • Загальні втрати Росії вже перевищили 925 тисяч бійців.

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1350 окупантів. Також Сили оборони знищили 175 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 7 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 925 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 7 квітня 2025 року

  • Особового складу – близько 925 020 (+1350),
  • танків – 10567 (+13),
  • бойових броньованих машин – 21997 (+25),
  • артилерійських систем – 25817 (+31),
  • РСЗВ – 1356 (+2),
  • засобів ППО – 1124 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),
  • крилатих ракет – 3145 (+15),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70),
  • спеціальної техніки – 3790 (+1).

Втрати ворога на 7 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ