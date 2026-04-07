"Мінуснули" близько тисячі окупантів, 3 РСЗВ та 2 ППО: втрати ворога на 7 квітня
- За минулу добу українські сили знищили близько 980 російських окупантів.
- Знищено також 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 4 броньовані машини та 248 одиниць автомобільної техніки.
Ворожі війська продовжують зазнавати масштабних втрат у війні проти України. Так, лише за минулу добу оборонці відправили до пекла близько тисячі російських окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб України.
Дивіться також Партизани показали наслідки удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську: як він змінився за місяць
Які втрати ворога на 7 квітня?
З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські війська втратили:
- особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб;
- танків – 11 841 (+0);
- бойових броньованих машин – 24 364 (+4);
- артилерійських систем – 39 562 (+65);
- РСЗВ – 1 722 (+3);
- засобів ППО – 1 340 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 862 (+248);
- спеціальної техніки – 4 115 (+3).
Втрати окупантів на 7 квітня 2026 року / Фото Генштаб
Що відомо про нещодавні ураження російських об'єктів?
6 квітня у Новоросійську Краснодарського краю було гаряче – палав порт, а в ньому – фрегат "Адмірал Макаров". Відомо, що це судно є основним бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії, оснащений ракетами "Калібр" і "Штиль-1", які ворог випускає по українських містах.
Окрім того, під ударами також опинились бурова установка "Сиваш" та причали, які відповідають за завантаження російської нафти і нафтопродуктів з метою експорту.
6 квітня стало відомо про знищення російського протичовнового літака-амфібії Бе-12. Також безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) атакували нафтоналивний термінал "Шесхарис" морського порту Новоросійська в Краснодарському краї країни-агресорки.