"Мінуснули" близько тисячі окупантів, 3 РСЗВ та 2 ППО: втрати ворога на 7 квітня

Ворожі війська продовжують зазнавати масштабних втрат у війні проти України. Так, лише за минулу добу оборонці відправили до пекла близько тисячі російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб України.

Дивіться також Партизани показали наслідки удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську: як він змінився за місяць

Які втрати ворога на 7 квітня?

З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські війська втратили:

особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб;

танків – 11 841 (+0);

бойових броньованих машин – 24 364 (+4);

артилерійських систем – 39 562 (+65);

РСЗВ – 1 722 (+3);

засобів ППО – 1 340 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 862 (+248);

спеціальної техніки – 4 115 (+3).