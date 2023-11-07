Ще майже 900 окупантів і понад 70 одиниць техніки: втрати ворога на 7 листопада
7 листопада 2023, 07:34Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 622 добу. За понад 20 місяців українські захисники очистили рідну землю від більше ніж 306 тисяч окупантів.
Так, за добу статистику втрат ворога поповнили ще 890 російських військових. Окрім того, наші воїни знищили десятки одиниць техніки окупантів.
До речі Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів
Втрати агресора невпинно ростуть
- Особового складу – близько 306 860 (+890),
- танків – 5293 (+5),
- бойових броньованих машин – 9974 (+16),
- артилерійських систем – 7410 (+21),
- РСЗВ – 869 (+2),
- засобів ППО – 570 (+0),
- літаків – 322 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),
- крилатих ракет – 1556 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23),
- спеціальної техніки – 1049 (+2).
Ліквідовано екскомандира артилерійського полку Росії
- Росіяни вже поширюють у мережі некролог полковника Алєксєя Коблова. Зазначають, що цей окупант раніше був командиром 1065-го артилерійського полку Росії.
- Він брав участь у повномасштабній війні проти України. Отримав низку нагород. Втім, російські медальки його не захистили. Загарбника ліквідували.