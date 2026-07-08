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24 Канал Новини України Мінус понад 1000 окупантів та багато техніки: втрати Росії станом на 8 липня
8 липня, 06:41
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Мінус понад 1000 окупантів та багато техніки: втрати Росії станом на 8 липня

Данило Жоров

Армія Росії продовжує втрачати свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1260 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

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Які втрати Росії? 

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 8 липня 2026 року Росія втратила: 

  • особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб;
  • танків – 12 100 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24903 (+4);
  • артилерійських систем – 45569 (+61);
  • РСЗВ – 1918 (+1);
  • засобів ППО – 1478 (+0);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5);
  • кораблів/катерів – 33 (+0); підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 117 547 (+462);
  • спеціальної техніки – 4 398 (+4);
  • крилатих ракет – 4 887 (+0). 

За минулу добу, 7 липня, окупанти втратили 1200 військовослужбовців. Також Силам оборони вдалось знищити 57 артилерійських систем ворога. 

Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч окупантів. Глава держави також наголосив, що в України є підтвердження по кожній російській втраті. 

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