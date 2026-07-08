8 липня, 06:41
Мінус понад 1000 окупантів та багато техніки: втрати Росії станом на 8 липня
Армія Росії продовжує втрачати свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1260 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 8 липня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб;
- танків – 12 100 (+3);
- бойових броньованих машин – 24903 (+4);
- артилерійських систем – 45569 (+61);
- РСЗВ – 1918 (+1);
- засобів ППО – 1478 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5);
- кораблів/катерів – 33 (+0); підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 117 547 (+462);
- спеціальної техніки – 4 398 (+4);
- крилатих ракет – 4 887 (+0).
За минулу добу, 7 липня, окупанти втратили 1200 військовослужбовців. Також Силам оборони вдалось знищити 57 артилерійських систем ворога.
Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч окупантів. Глава держави також наголосив, що в України є підтвердження по кожній російській втраті.