Мінус понад 1000 окупантів та багато техніки: втрати Росії станом на 8 липня

Армія Росії продовжує втрачати свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1260 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 8 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб;

танків – 12 100 (+3);

бойових броньованих машин – 24903 (+4);

артилерійських систем – 45569 (+61);

РСЗВ – 1918 (+1);

засобів ППО – 1478 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074);

наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5);

кораблів/катерів – 33 (+0); підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 117 547 (+462);

спеціальної техніки – 4 398 (+4);

крилатих ракет – 4 887 (+0).

За минулу добу, 7 липня, окупанти втратили 1200 військовослужбовців. Також Силам оборони вдалось знищити 57 артилерійських систем ворога.

Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч окупантів. Глава держави також наголосив, що в України є підтвердження по кожній російській втраті.