9 березня, 07:21
Мінус ще 1180 окупантів і 416 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 9 березня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів і 416 одиниць російської техніки та озброєння.
- Втрати ворога вже перевищили 885 тисяч бійців.
За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1180 окупантів. Також Сили оборони знищили понад 400 одиниць техніки й озброєння агресора.
Станом на ранок 9 березня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 885 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 9 березня 2025 року
- Особового складу – близько 885130 (+1180),
- танків – 10274 (+6),
- бойових броньованих машин – 21360 (+14),
- артилерійських систем – 24206 (+58),
- РСЗВ – 1310 (+3),
- засобів ППО – 1101 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28362 (+190),
- крилатих ракет – 3120 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142),
- спеціальної техніки – 3773 (+1).