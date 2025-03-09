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24 Канал Новини України Мінус ще 1180 окупантів і 416 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 9 березня
9 березня, 07:21
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Мінус ще 1180 окупантів і 416 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 9 березня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів і 416 одиниць російської техніки та озброєння.
  • Втрати ворога вже перевищили 885 тисяч бійців.

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1180 окупантів. Також Сили оборони знищили понад 400 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 9 березня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 885 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 9 березня 2025 року

  • Особового складу – близько 885130 (+1180),
  • танків – 10274 (+6),
  • бойових броньованих машин – 21360 (+14),
  • артилерійських систем – 24206 (+58),
  • РСЗВ – 1310 (+3),
  • засобів ППО – 1101 (+2),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28362 (+190),
  • крилатих ракет – 3120 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142),
  • спеціальної техніки – 3773 (+1).

Втрати ворога на 9 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ