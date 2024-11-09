Мінус ще 1660 окупантів: втрати ворога на 9 листопада

9 листопада 2024, 07:19
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Автор: Юлія Муріна

Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1660 окупантів. Також наші воїни знищили 184 одиниці ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 9 листопада Росія втратила в повномасштабній війні проти України понад 707 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 9 листопада 2024 року

  • Особового складу – близько 707540 (+1660),
  • танків – 9238 (+5),
  • бойових броньованих машин – 18697 (+36),
  • артилерійських систем – 20249 (+23),
  • РСЗВ – 1245 (+0),
  • засобів ППО – 996 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49),
  • крилатих ракет – 2634 (+3),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66),
  • спеціальної техніки – 3604 (+2).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ