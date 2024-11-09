Мінус ще 1660 окупантів: втрати ворога на 9 листопада

Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1660 окупантів. Також наші воїни знищили 184 одиниці ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 9 листопада Росія втратила в повномасштабній війні проти України понад 707 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 9 листопада 2024 року

Особового складу – близько 707540 (+1660),

танків – 9238 (+5),

бойових броньованих машин – 18697 (+36),

артилерійських систем – 20249 (+23),

РСЗВ – 1245 (+0),

засобів ППО – 996 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49),

крилатих ракет – 2634 (+3),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66),

спеціальної техніки – 3604 (+2).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ