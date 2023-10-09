Ще понад 300 окупантів отримали квитки на "концерт Кобзона": втрати ворога на 9 жовтня

Ворог продовжує зазнавати колосальних втрат на війні проти України. Лиш за минулу добу наші військові відправили на той світ 350 російських загарбників.

Звернімо увагу, що загальні втрати ворога приголомшують ще більше. За понад півтора року повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували 282 630 бійців так званої "другої армії світу". Зауважимо, що реальні втрати можуть бути ще більшими, адже точно підрахувати окупантів, відправлених на "концерт Кобзона", вкрай складно у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

І це далеко не все. Також у російських загарбників стало значно менше техніки. За понад 18 місяців на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Додамо, що так звана "друга армія світу" не дорахується ще й кількох сотень літаків, гелікоптерів, РСЗВ та засобів ППО. Знищили ще й 20 суден, а також 1 підводний човен. Зауважимо, що найефектнішою втратою окупантів усе ще залишається крейсер "Москва", який продовжує відлежуватися на дні Чорного моря.

танків – 4 823;

бойових броньованих машин – 9 126;

артилерійських систем – 6 706;

РСЗВ – 808;

засоби ППО – 543;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190;

крилаті ракети – 1 530;

кораблі /катери – 20;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 113;

спеціальна техніка – 959.



Актуальні втрати ворога станом на 9 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу на деталі з ранкового зведення Генштабу ЗСУ. У ньому зазначали, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога.

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони скупчення живої сили та 2 склади боєприпасів окупантів.