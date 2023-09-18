І це тільки за тиждень: "Армія дронів" встановила рекорд зі знищення техніки Росії

"Армія дронів" України за один тиждень завдала колосальних втрат Росії на передовій. Завдяки дронам було знищено десятки одиниць військової техніки окупантів.

Результатами роботи "Армії дронів" за період з 11 до 18 вересня похвалився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він заявив про рекордну кількість уражених російських гармат за тиждень.

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Серед ураженої техніки – 41 танк та 34 броньовані машини

Як розповів Федоров, минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць.

Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори "Армії дронів" порушують плани окупантів,

– написав він.

Також, як свідчить статистика, серед ураженої техніки – 41 танк та 34 броньовані машини, по дві одиниці ППО, РСЗВ та радіотехнічного обладнання, 8 САУ та 159 окупантів.

"Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу", – додав Федоров.



Результати роботи "Армії дронів" за тиждень / Інфографіка з телеграму Федорова

Федоров повідомив, що до звіту увійшли дані роти НГУ, підрозділу СБУ та 15 рот ЗСУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку. За його словами, підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Що відомо про "Армію дронів"