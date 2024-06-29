ЗСУ пошкодили або знищили 30 літаків за перші пів року 2024: у ISW розповіли про втрати ворога

Росія продовжує втрачати авіацію у повномасштабній війні проти України. Водночас ворог, попри це, тероризує мирне населення атаками з повітря.

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України 28 червня підрахував, що за перші шість місяців 2024 року українські війська пошкодили або знищили понад 30 російських військових літаків. Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що не можуть повністю підтвердити цей звіт.

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Більшість втрат були на окупованій території

Заявляють, що українські сили знищили або пошкодили дев'ять літаків Су-25, один літак Су-57, два літаки МіГ-31, приблизно 13 літаків Су-34, два літаки Су-35, два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, один десантний командно-штабний літак Іл-22М11 та один стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 за перші шість місяців 2024 року.

Більшість ударів по російській авіації було завдано в окупованій Україні, за винятком кількох ударів над Азовським морем і на території Росії. Український Стратком не уточнив, яку частину цих ударів становили перехоплення ППО російських літаків у польоті, а який відсоток – удари по російських літаках на аеродромах.

Російські офіційні особи визнали, що українські сили збили літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 у лютому 2024 року після того, як збили інший літак А-50 та бортовий командно-десантний літак Іл-22М11 у січні 2024 року. Супутникові знімки свідчать, що українські удари пошкодили щонайменше один російський Су-57 у червні 2024 року. Також вони показують, що українські сили знищили два літаки МіГ-31 в окупованому Криму в результаті удару ATACMS у травні 2024 року.

Українські офіційні особи повідомили про збиття багатьох літаків Су-34 у лютому та березні 2024 року, хоча ISW не може підтвердити ці звіти. Збиття російських критично важливих літаків, таких як А-50 та Іл-22, раніше тимчасово обмежувало діяльність російської авіації над окупованою Україною, але українські війська ще не змогли суттєво спробувати протистояти цій повітряній зоні. Українські офіційні особи постійно підкреслюють потребу в додаткових засобах протиповітряної оборони та передових винищувачах, щоб суттєво конкурувати та підтримувати повітряний паритет із російськими силами.

Російські війська скористалися постійними обмеженнями протиповітряної оборони України, щоб регулярно розміщувати тактичну авіацію вздовж лінії фронту. За допомогою цих літаків ворог завдає ударів широкомасштабними плануючими бомбами