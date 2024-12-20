Останні кілька днів в Україні та низці інших країн підраховують вбитих корейців. Для декого в Європі це може стати ноткою протверезіння. Сам факт війни з корейською армією на території Європи вже бадьорить.

Яка ситуація з російськими втратами

Ми продовжуємо вивчати втрати російської армії. Тому що єдина причина, яка по-справжньому змусить Кремль згортати витівку з війною, – це втрата здатності вести війну. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Людська маса – це поки що найдоступніший ресурс Москви. Однак він також має свої межі. Ми рахуємо вбитих росіян, щоб не було ілюзій ні щодо переоцінки, ні щодо недооцінки противника.

Впіймав себе на думці, що поглиблюю знання з географії України на основі бібліотек, а Росії – на основі цвинтарів та крематоріїв.

Отже, яка ситуація?

Станом на 9 грудня 2024 року в нашій базі є 86 085 осіб, щодо яких є повні відомості, та близько 400 осіб, де є якісь різночитання. Це люди, які зафіксовані поіменно, і яких у самій Росії визнали вбитими чи публічно поховали.

За тиждень кількість визнаних у Росії втрат убитими зросла на 1 535 одиниць. Частина – це старі втрати, які стали публічними. Однак левова частка – свіжі. Осінь 2024 року, мабуть, найкривавіший і найболючіший з погляду втрат відрізок для Росії. Росіяни платять за просування жахливу ціну.

Башкортостан – у лідерах за втратами на війні

Російський проєкт "Медіазона" разом із російською службою BBC станом на 13 грудня дали цифру у 83 338 убитих.

Башкортостан і Татарстан йдуть у відрив за втратами. Особливо це стосується Башкирії. За тиждень до списку вбитих додалося 113 прізвищ. Переважно мешканці глибинки.

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Башкортостан – лідер із постачання найманців на війну. Одна з причин – разова виплата найманцю приблизно дорівнює дворічній зарплаті середньостатистичного мешканця регіону. У Татарстані за тиждень – 83 убитих. Ставлення до цих людей та тих, хто їх рекрутував, має бути відповідним. Для порівняння: у Москві – 6 убитих.

92 імені додалися протягом тижня в Іркутській області. Це – результат обстеження кладовища та фіксація втрат із кінця минулого року. Як уже неодноразово писали: реальна кількість убитих щонайменше удвічі більша.

У період з 16 вересня до 9 грудня в Росії визнали вбитими 15 106 солдатів. Екстраполяція цих втрат говорить про те, що щомісяця росіяни втрачають через безповоротні та санітарні втрати близько 40 тисяч осіб.

Лідери за кількістю убитих в абсолютних числах: