Розвідники спалили російського "Жителя" і центр логістики на окупованій території Донеччини
Джерело:Головне управління розвідки МО
Воєнна розвідка України продовжує потужно завдавати втрат окупантам. Так, 6 липня наші захисники спалили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Житель" і центр логістики загарбників.
Ворожі об'єкти знищили на тимчасово окупованій території Донеччини. У воєнній розвідці вже показали відповідні кадри.
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Розвідники знищили логістичний центр і станцію "Житель"
Напередодні, 6 липня, розвідники департаменту активних дій ГУР МО у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили й завдали вогневого ураження по 2 військових об'єктах країни-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області.
У Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. У Новолуганському спалили дорогу російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель",
– заявили в ГУР.
Також у воєнній розвідці наголосили, що полювання триває.
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Розвідники знищили російського "Жителя" і логістичний центр окупантів / Фото ГУР