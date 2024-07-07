Розвідники спалили російського "Жителя" і центр логістики на окупованій території Донеччини

Воєнна розвідка України продовжує потужно завдавати втрат окупантам. Так, 6 липня наші захисники спалили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Житель" і центр логістики загарбників.

Ворожі об'єкти знищили на тимчасово окупованій території Донеччини. У воєнній розвідці вже показали відповідні кадри.

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Розвідники знищили логістичний центр і станцію "Житель"

Напередодні, 6 липня, розвідники департаменту активних дій ГУР МО у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили й завдали вогневого ураження по 2 військових об'єктах країни-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. У Новолуганському спалили дорогу російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель",

– заявили в ГУР.

Також у воєнній розвідці наголосили, що полювання триває.

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Розвідники знищили російського "Жителя" і логістичний центр окупантів / Фото ГУР