Підрізали ворожим "птахам" крила: захисники показали одразу три збиті безпілотники

Українські захисники продовжують знищувати окупантів та потужно трощити ворожу техніку. Цього разу статистику втрат Росії поповнили ще три безпілотники.

Російських "пташок" приземлили українські воїни на Донеччині. Згодом захисники показали те, що залишилося від ворожих БпЛА.

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У Командуванні ДШВ розповіли, що безпілотники збили десантники з 81 окремої аеромобільної бригади у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ. До речі, усі три ворожі дрони українські воїни на Донеччині збили упродовж одного дня.

Разом до перемоги,

– підкреслили в Десантно-штурмових військах.

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Втрати ворога станом на ранок 4 лютого

Вранці 4 лютого у Генштабі ЗСУ оприлюднили актуальну статистику втрат Росії у повномасштабній війні проти України. Кількість знищених окупантів вже перевищили 130 500 осіб. Лише за попередню добу українські воїни ліквідували ще 720 загарбників.

Окрім того, в окупантів колосальні втрати у техніці. Зокрема, Сили оборони вже знищили: