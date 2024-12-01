Найважчий місяць для ворога: у листопаді армія Росії зазнала рекордних втрат

Цьогоріч у листопаді росіяни на фронті зазнали найбільших втрат. Майже 46 тисяч російських військових вибули з лав окупаційної армії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Листопад 2024 року став найбільш нищівним для російських окупантів з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

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Рекорди втрат: у живій силі та техніці

За даними Генерального штабу ЗСУ, за місяць Росія втратила 45 720 військових – це понад три умовні мотострілецькі дивізії.

Українські воїни у листопаді завдали російській армії рекордних втрат не лише у живій силі, а й у техніці, зокрема:

2 030 окупантів за добу – найвищий показник втрат з лютого 2022 року.

307 знищених танків – майже 10 танкових батальйонів на суму 450 мільйонів доларів.

899 бойових броньованих машин – це умовно чотири мотострілецькі дивізії, вартість яких перевищує пів мільярда доларів.

884 одиниці артилерії – еквівалент 49 артдивізіонів, що коштували кремлю близько 700 мільйонів доларів.

Понад 3 мільярди доларів втрат за місяць

Сукупна вартість знищеної та підбитої техніки Росії у листопаді перевищила 3 мільярди доларів. Для порівняння, у вересні та жовтні ця сума була меншою.

До слова, дрон 225 ОШБ зафіксував одну з доріг у Курській області, яка стала пасткою для російських військ. Поля заміновані, дорога пристріляна нашою артилерією, а кожен рух росіян ретельно контролюється.