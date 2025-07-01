Прикордонники "Сталевого кордону" розбили техніку та живу силу ворога

Прикордонники "Сталевого кордону" знищили ворожу станцію РЕБ і позашляховик з окупантами на Північно-Слобожанському напрямку. Удар послабив ворога на фронті.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу. Українські прикордонники-оператори безпілотників із підрозділу "Сталевий кордон" успішно вразили важливу ціль противника.

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Українські БпЛА знищили станцію РЕБ і авто з окупантами

На Північно-Слобожанському напрямку їм вдалося знищити російську станцію радіоелектронної боротьби, яка перешкоджала роботі наших БпЛА, а також позашляховик, у якому перебували окупанти.

Точний удар прикордонників: дивитися відео

Завдяки точній роботі прикордонників противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, що послабить його можливості на цій ділянці фронту.

До слова, раніше українські прикордонники знищили засоби зв’язку та автівку російських окупантів на фронті за допомогою FPV-дронів.

У результаті удару окупанти залишилися без зв'язку, що ускладнює їхню координацію на полі бою.