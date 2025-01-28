Знищення нечисті: воїни ГУР показали, як стирають в попіл фортифікації та транспорт ворога

Воїни ГУР продовжують ефективно знищувати російських загарбників на фронті. Протягом минулого тижня розвідники знищили техніку, фортифікації ворога та завдали серйозних втрат окупантам.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Розвідники продемонстрували успіхи в знищенні техніки та особового складу ворога на фронті.

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Знищення загарбників і техніки

У своєму черговому звіті вони показали результати вогневої роботи за минулий тиждень, під час якого було знищено 16 інженерно-фортифікаційних споруд росіян і ще 68 було пошкоджено. Крім того, розвідники ГУР вразили 15 одиниць ворожого транспорту, знищили два безпілотники тактичного рівня та пошкодили дві антени зв'язку для БпЛА.

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Особливо вдало бійці ГУР працювали по російських засобах РЕБ/РЕР/РЛС, вивівши з ладу п’ять одиниць ворожої техніки. Це, за словами розвідників, суттєво ускладнює контроль окупантів над ситуацією на фронті.

Щодо втрат серед особового складу противника, під час бойових дій було підтверджено ліквідацію 33 загарбників, серед яких є як безповоротні, так і санітарні втрати. Це черговий крок у боротьбі за відновлення територіальної цілісності України.