ССО знищили гордість російської ППО – Бук-М3 разом із боєкомплектом

Українські Сили спеціальних операцій завдали болючого удару по ворогу. Під час спецоперації було знищено одразу два цінні об'єкти: новітній зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 та реактивну систему залпового вогню "Ураган-1".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Під час спецоперації воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ влучно знищили одразу дві цілі – російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 та реактивну систему залпового вогню "Ураган-1".

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ССО спалили Бук-М3 і "Ураган-1" одним ударом

Вартість лише одного знищеного Бук-М3 становить близько 45 мільйонів доларів.

Новітній комплекс ППО був виявлений під час розвідки на одному з напрямків – він перебував на бойовому чергуванні та прикривав вороже угруповання. Після підготовки бійці ССО запустили ударні дрони та влучно знищили як Бук-М3 разом із боєкомплектом, так і РСЗВ "Ураган-1".

Доказ ліквідації оприлюднене ССО: дивитися відео

Це ще один доказ того, що навіть найсучасніша техніка Росії – не перешкода для українських воїнів.