Український снайпер збив російський дрон з гвинтівки 308-го калібру
- Снайпер ЗСУ "Мєлкій" збиває російські дрони на Вовчанському напрямку з гвинтівки 308-го калібру.
- Українські сили протистоять численним атакам, відбивши 155 бойових зіткнень за добу, з втратами ворога в 1 560 осіб.
Снайпер ЗСУ "Мєлкій" нищить ворожі дрони на Вовчанському напрямку. Точними пострілами з гвинтівки 308 він приземляє російські "мавіки", попри зміну частот зв’язку.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання “Харків”. Українські захисники на Вовчанському напрямку продовжують нищити російські дрони, які постійно загрожують позиціям ЗСУ.
Читайте також Навіть не ракетні обстріли: в "Технологічних силах України" назвали проблеми оборонного бізнесу
"Мєлкій" відправляє ворожі "мавіки" в землю
Бійці 3-ї роти батальйону "Материк" у складі ОТУ "Харків" використовують засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рушниці, але ворог постійно змінює тактику – адаптує частоти зв’язку та вдосконалює управління своїми БпЛА.
Проте є засіб, який не піддається жодним частотним маніпуляціям – снайперська гвинтівка калібру 308. Боєць з позивним "Мєлкій" майстерно працює по ворожих "мавіках", відправляючи їх прямісінько в землю.
До слова, українські сили протистоять численним атакам російських окупантів на різних напрямках, зокрема на Покровському, Новопавлівському та інших.
Минулої доби було відбито 155 бойових зіткнень, а втрати ворога склали 1 560 осіб.