Небезпечний тренд, – ОТУ "Харків" про те, як роспропаганда працює з вкрай високими втратами

Віталій Саранцев розповів, як російська пропаганда працює з темою надвисоких втрат російських військових. Зокрема, вона вирішує про це не говорити зовсім.

Речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев розповів, що росіяни ніколи не називають втрат та не вказують їх. Хоча тільки за добу втрачають понад 1000 солдатів.

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Як роспропаганда говорить про втрати

Вони (росіяни – 24 Канал) навіть глузують з нас, коли ми вшановуємо наших загиблих. Мовляв, в Україні відзначають лише дні пам'яті та вшанування загиблих, а росіяни святкують лише перемоги,

– пояснив Саранцев.

Він також пояснив, що такі дії російських окупантів вчергове доводять, що у ворогів з нами різні цінності, історичні цілі, різний історичний досвід.

"Для нас є важливим зберегти пам'ять про загиблих, об'єднати суспільство і рухатися вперед. Ми хочемо побудувати сильну, демократичну незалежну державу, де кожна людина буде почуватися в безпеці. Росія ж прагне домінувати, залякувати та підкорювати інші народи", – запевнив речник.

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Він додав, що росіяни звикли до смертей та перестали цінувати життя. За словами Саранцева, це ще один доказ деградації російського суспільства.