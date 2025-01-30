УКР РУС
30 січня 2025, 14:08
2

Роблять акцент на "спецконтингент": у ГУР розповіли, як Росія планує затуляти дірки у втратах

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Росія планує залучити ув'язнених та осіб під слідством для поповнення втрат своєї армії у війні проти України у 2025 році.
  • Росія розраховує мобілізувати щомісяця по 10 тисяч осіб зі "спецконтингенту", загалом плануючи мобілізувати щонайменше 280 тисяч окупантів.

Росія у 2025 році для поповнення втрат своєї армії у війні проти України розраховує залучити так званий "спецконтингент". Мовиться про росіян, які є ув'язненими або перебувають під слідством.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України

До теми На честь героїв Крут: кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Газпрому"

Кого Росія хоче залучати у військо для поповнення втрат

У розвідці розповіли, що для поповнення втрат в армії російське військово-політичне командування хоче залучити тих громадян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. 

З цього "спецконтингенту" Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів. 

У середньому для покриття втрат окупаційної армії Москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб "спецконтингенту" щомісяця,
– зазначили в ГУР. 

Окрім того, представники української розвідки підкреслили, що загалом для заміщення втрат наявних військових частин та з'єднань у війні проти України Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів.

До слова, у Генштабі ЗСУ вранці 30 січня повідомили, що за минулу добу російські загарбники на фронті втратили ще 1 270 солдатів на фронті. Таким чином загальна кількість втрат на сьогодні склала 835 940 осіб в армії країни-агресорки.