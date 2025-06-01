Дрон майстерно "втік" від російської ракети: у ГУР показали відео знищення трьох ЗРК ворога

По всій лінії фронту українські воїни продовжують завдавати ворогові великих втрат. Велику роль у збільшенні кладовища російської техніки відіграють дрони.

Так, оператори ударних дронів виявили та знищили дороговартісні системи ППО російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Ураження "Панциря", "Бука" та "Імбіря"

Воїнам вдалося спалити три ворожих зенітно-ракетних комплексів:

ЗРК 9К317М "Бук-М3";

РЛС 9С19 "Імбірь" зі складу ЗРК С-300В;

ЗРГК "Панцирь-С1".

На відео, оприлюднене захисниками, зафіксований приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від зенітної ракети окупантів, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО противника.

Знищення російських систем ППО: дивіться відео

До слова, український винищувач МіГ-29 авіації ПС завдав високоточного удару керованими авіабомбами по ворожих об'єктах на Запоріжжі. Були уражені пункт управління операторів БпЛА та склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів росіян.

Нещодавно ЗСУ ліквідували підполковника запасу Росгвардії Олега Сьомова, який був заступником командира загону БАРС-11 і раніше розганяв Євромайдан.