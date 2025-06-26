ГУР розбило російську ППО С-400 у Криму: знищено радари й пускову установку

Дрони спецпідрозділу “Примари” ГУР знищили ключові елементи російської ППО С-400 в окупованому Криму. Під удар потрапили радари управління, виявлення цілей і пускова установка.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України. Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України завдали чергового точкового удару по російських системах ППО С-400 на території тимчасово окупованого Криму.

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ГУР знищило радари С-400 у Криму

На опублікованих відео видно бойову роботу українських дронів по критично важливих компонентах ворожої протиповітряної оборони.

ГУР розбило російську ППО С-400 у Криму: дивитися відео

Цього разу під удар потрапили одразу дві багатофункціональні радіолокаційні станції управління 92Н2Е, дві РЛС виявлення 91Н6Е, а також пускова установка С-400 "Тріумф".

Ці радари є ключовими елементами російських зенітно-ракетних комплексів. Без них система ППО втрачає здатність виявляти та вражати повітряні цілі.

За даними розвідки, операція стала черговим кроком у системному послабленні ворожої оборони на півострові. ГУР анонсує подальше знищення російських військових об’єктів до повної деокупації Криму.