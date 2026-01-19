Самі залізли в котел: експерти розібрали, де росіянам завдали небачених раніше втрат

Росіяни вже понад місяць стверджують про те, що захопили Куп'янськ. Однак в реальності ситуація далека від доповідей, які поклали на стіл Путіну, кажуть експерти. Насправді там ворог опинився у вкрай скрутному становищі

Російські втрати там побили усі рекорди, і на це є одразу кілька причин. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, у чому помилились росіяни та завдяки чому українським силам вдалося провернути неймовірну операцію.

Як СОУ завдали противнику величезних втрат?

У ЗМІ, з посиланням на британську розвідку, повідомили, що протягом останніх тижнів під час наступальних дій Сил оборони в районі Куп'янська, російські втрати у 27 разів перевищували українські. Такі цифри вперше звучать за час повномасштабної війни. Раніше на гарячих напрямках співвідношення втрат могло досягати 1 до 11.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан припустив, що, ймовірно, мовиться про окремі періоди операції України в Куп'янську, тому таке шокуюче співвідношення справді могло бути.

Завдяки тому, що вдалося повністю ізолювати місце розташування противника, залучити авіацію та дрони і перебивати логістику ворога, не підпускаючи нові резерви, і досягнули такого неймовірного результату. Це потрібно брати за приклад і масштабувати,

– наголосив Кузан.

До того ж на цьому напрямку українські сили однозначно берегли своїх людей. До того ж є факти і використання наземних роботизованих комплексів. Могли зіграти на руку Україні і погодні умови. Без налагодженої логістики за таких морозів, росіянам було нелегко.

Для чого насправді росіянам Куп'янськ?

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний також зауважив, що Куп'янськ розрізаний на дві половини річкою. Ворог перебуває там, відрізаний від шляхів постачання. У такій скрутній ситуації вони перебували близько місяця.

Все, що у них було – обмежені скиди з дронів. Адже скинути велику кількість їжі чи боєприпасів так – нереально. Тобто вони виснажені: у них немає води, їжі та закінчуються снаряди. У таких умовах фактично нереально воювати,

– пояснив Нарожний.

У такій ситуації не дивує, що росіяни не можуть завдати серйозного ураження Силам оборони, які, своєю чергою, філігранно та обережно робили свою роботу.

Важливо додати, що не сам Куп'янськ такий важливий для окупантів. Більше їх цікавить Куп'янськ-Вузловий та залізничні шляхи там. Однак у самому Куп'янську росіяни змогли б облаштувати базу. Туди залізницею вони б могли перевозити велику кількість боєприпасів та організувати наступ далі на захід.

"Якщо ми перебуваємо у Куп'янську, очевидно, що Куп'янськ-Вузловий ми триматимемо під вогневим контролем і росіяни не зможуть використовувати його для власної логістики", – наголосив військовий експерт.

Як росіяни самі загнали себе у пастку?

І до сьогодні вище російське керівництво відмовляється визнати, що Куп'янськ не є під їхнім контролем, та продовжують відверто брехати про окупацію міста. Хоч справді певні осередки росіян у населеному пункті досі залишаються, втім і їх невдовзі ліквідують Сили оборони, пояснив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

У росіян військово-політична авантюра, в яку вони кинули своїх військових для захоплення правобережного Куп'янська. Але вони не створили плацдарму. Так, вони мали вузенький плацдарм в районі Дворічної, але це село. Далі вони не підготувались, сил та засобів у них не було. Але дуже хотілось доповісти Путіну про захоплення ключового там міста – Куп'янська,

– наголосив Світан.

Тож росіяни з району Дворічної рвонулися у Куп'янськ, аби поставити там свій прапор, сфотографуватися і розповісти, що місто тепер під їхнім контролем. Однак такий "неймовірний" задум дав тріщину.

"Вони одразу ж потрапили під флангові удари з заходу наших військ та опинились відрізаними від плацдарму у Дворічній. Тому й таке співвідношення втрат – 1 до 27. Це був квиток в один кінець, вони самі ж залізли в котел", – зазначив полковник запасу.

Ба більше, через інформаційну пастку, яку самі ж і створили, російські військові опинились у безвиході. Тепер, вважає Світан, туди постійно відправлятимуть нових бійців, аби показати, що успіхи справді є. Однак, за таких умов, співвідношення втрат може зрости ще більше.

