810-та морська піхотна бригада Росії, яка брала участь у боях на Курському напрямку, відправлена на ротацію після кількох місяців важких втрат. Попри заяви російських пропагандистів, бригада зазнала значних втрат у живій силі та техніці, що ставить під сумнів ефективність російського контрнаступу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes. Курський напрямок стає все більшим випробуванням для російської армії.

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Росія втрачає ударний кулак

За повідомленнями військових експертів, бригада чисельністю близько 2500 осіб зазнала значних втрат у живій силі та техніці під час боїв на західному краю Курського виступу.

Особливо важкими стали спроби штурму українських позицій у Погребках. Один із штурмів, що розпочався в листопаді, завершився майже повним знищенням двох батальйонів бригади.

Останньою краплею могла стати атака української артилерії на штаб-квартиру 810-ї бригади в місті Льгов. Удар по командному складу, ймовірно, спричинив дезорганізацію підрозділу та змусив російське керівництво ухвалити рішення про ротацію.

Хоча офіційно в Москві запевняють, що це не відступ, а лише тимчасовий захід для відновлення боєздатності, аналітики вважають інакше. Зокрема, фінський експерт Джоні Аскола заявив, що такий крок свідчить про виснаження російських сил і провал контрнаступу, попри чисельну перевагу.

Виведення цієї бригади може свідчити не лише про виснаження, але й про втрату наступальної ініціативи російської армії на цьому напрямку,

– зазначив він.

Тим часом, село Плехове, куди передислокували 810-ту бригаду, залишається у зоні досяжності української артилерії. Це ставить під питання можливість повноцінного відпочинку для бійців.

Проблеми не оминули й інший ключовий підрозділ у регіоні – 155-ту бригаду морської піхоти, яка вже неодноразово зазнавала серйозних втрат і фактично була перебудована з нуля.

Контрнаступ російських військ у Курській області продовжує буксувати. За останні чотири місяці вони змогли відбити лише незначну частину територій, втрачаючи при цьому тисячі солдатів і значну кількість техніки.

Бої в Курському регіоні: виснаження російських сил

Згідно з відкритими джерелами, втрати російської морської піхоти можуть перевищувати 25% особового складу, що ставить під сумнів їхню здатність продовжувати наступальні дії.

У таких умовах навіть ротація може стати пасткою, адже українські війська продовжують активно оборонятися та завдавати ударів по тилових позиціях противника.

Російські блогери та військові аналітики, які раніше називали 810-ту бригаду "сталевим ударним кулаком", тепер вимушені визнати: без відновлення ресурсів та перегляду стратегії успіху на Курському напрямку чекати не доводиться.

