На Луганщині ЗСУ вивели з бою сотню кадрових окупантів, уникнувши навіть поранень

Українські військові продовжують боронити рідну землю. Відомо, що на Луганщині вони звільнили з-під окупації ще одне село, завдавши чималих втрат ворогові.

Про це розповів в ефірі каналу Апостроф TV глава ОВА Сергій Гайдай, передає 24 Канал. Він зазначив, що питання деокупації Луганської області надзвичайно складне. Передовсім тому, що ворог добряче підготувався та буквально замінував усе, що лише міг.

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Звільнили село та знищили ворогів

За наявною інформацією, ЗСУ вдалося звільнити ще одне село на Луганщині. Водночас Сергій Гайдай не називав, яке саме, щоб не нашкодити захисникам України.

Можу навести приклад щодо втрат. Там перекидали кадрових військових росіяни. І от сотню вони там втратили, а з нашого боку жодного навіть пораненого не було. Хлопці були у настільки задоволеному настрої, настільки піднесені результатом. Самі себе мотивували рухатися далі,

– наголосив він.

Водночас слід розуміти, що загарбники стягують на Луганщину резерви. У них достатньо часу для того, щоб мінувати території, а також зомбувати місцеве населення. Все це неабияк ускладнює можливість нашим військовим просуватися на Луганському напрямку.

У районі Білогорівки – постійні бої

За словами глави ОВА Сергія Гайдая, у районі Білогорівки на постійній основі ведуться бойові дії. Тож не варто дивуватися, що ворог за добу може просунутися на якісь 100 метрів. Це, переконує він, – не критично. Особливо з урахуванням того, що наші військові можуть за добу, а то й пів повернути свої позиції.

Як зазначив Гайдай, поблизу Білогорівки стоять "потужні, обстріляні, ті, хто воює вже давно". У них достатньо забезпечення та вони постійно перебувають на зв'язку. Тож, переконаний він, на позиціях Білогорівки ситуація зберігається абсолютно контрольованою.

Яка зараз ситуація на Луганщині