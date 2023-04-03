Наші хлопці там лежать, і ніхто їх не вивозить, – мер російського Свірська здивував одкровенням

Українські захисники ліквідували вже понад 175 тисяч загарбників. Приховати величезні втрати окупантам нелегко. В одній з "конфіденційних" розмов мер російського Свірська, що в Іркутській області, здивував справжнім одкровенням.

Володимир Орноєв поскаржився, що "двохсоті" просто лежать на полі, а російське міноборони не робить нічого, аби їх доставити додому.

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"Міністерство оборони нічого не робить"

На опублікованому уривку розмови, мер Свірська каже вже про 7 загибель. Також додає, що ще один "груз 200" лежить на полі.

Міністерство оборони нічого не робить для того, щоб доставити нам цього хлопця. Таких прикладів дуже багато негативних, коли наші хлопці лежать там,

– заявив Орноєв.

Мер Свірська розповідає про втрати та скаржиться на російське міноборони: дивіться відео

Також він додав, що губернатор був у 39 полку. Мер запевнив, вже бив на сполох через те, що загарбників кидають неозброєних. Наразі у російському місті готують "гуманітарну допомогу".

"Добровільні пожертвування жителів. Бюджетна сфера, адміністрація. Я полечу туди. Так, ми своїх хлопців підтримуємо, тому що, на жаль, інформація не зовсім хороша йде звідти. Полк 1439 знаходився у, напевно, найважчих умовах. 9-та і 10-та рота знову зараз пішли на передову. Знову пішли в окопи", – підкреслив Орноєв.

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Втрати Росії станом на ранок 3 квітня

Від початку повномасштабної війни українські захисники вже відправили на той світ понад 175 тисяч окупантів.

Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 610 загарбників. Загальні втрати ворога у техніці вражають. Наприклад, лише танків наші воїни знищили вже 3619 одиниць. Більше про втрати Росії читайте тут.