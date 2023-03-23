У рядок – у чорних пакетах: у мережі показали невтішне для ворога фото з Павлівки під Вугледаром
Джерело:Денис Казанський
Від початку повномасштабної війни окупанти вже втратили понад 168 тисяч своїх військових. З кожним днем загарбників у чорних пакетах стає все більше. У мережі показали невтішне для російського агресора фото з Павлівки, що під Вугледаром.
На оприлюднених кадрах біля знищеної техніки у рядок лежить багацько чорних пакетів.
Дивіться також Мінус 20 ворожих безпілотників та понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 23 березня
Відповідне фото у мережі поширив журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що це тимчасово окуповане село Павлівка, що розташоване під Вугледаром на Донеччині.
Питання знавцям – що в чорних пакетах?
– написав Казанський.
Де розташоване село Павлівка: дивіться на картіЗверніть увагу! Російські загарбники зазнали колосальних втрат у районі Павлівки. Зокрема, фактично стала небоєздатною їхня 155-а бригада морської піхоти. Так, та сама, що вчиняла воєнні злочини в Бучі та Ірпені.
Актуальні втрати ворога
Загалом від 24 лютого 2022-го орієнтовні втрати Росії вже перевищують 168 тисяч. Окрім того, Сили оборони знищили уже багато техніки ворога. Зокрема:
- танків – 3 570;
- бойових броньованих машин – 6 898;
- артилерійських систем – 2 608;
- РСЗВ – 511;
- засобів ППО – 273;
- літаків – 305;
- гелікоптерів – 290;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203;
- крилатих ракет – 909;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452;
- спеціальної техніки – 273.