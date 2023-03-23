У рядок – у чорних пакетах: у мережі показали невтішне для ворога фото з Павлівки під Вугледаром

23 березня 2023, 13:38
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Джерело:

Денис Казанський

Від початку повномасштабної війни окупанти вже втратили понад 168 тисяч своїх військових. З кожним днем загарбників у чорних пакетах стає все більше. У мережі показали невтішне для російського агресора фото з Павлівки, що під Вугледаром.

На оприлюднених кадрах біля знищеної техніки у рядок лежить багацько чорних пакетів.

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Відповідне фото у мережі поширив журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що це тимчасово окуповане село Павлівка, що розташоване під Вугледаром на Донеччині.

Питання знавцям – що в чорних пакетах?
– написав Казанський.

Втрати ворога в Павлівці / Фото з телеграму Казанського

Де розташоване село Павлівка: дивіться на карті 

Зверніть увагу! Російські загарбники зазнали колосальних втрат у районі Павлівки. Зокрема, фактично стала небоєздатною їхня 155-а бригада морської піхоти. Так, та сама, що вчиняла воєнні злочини в Бучі та Ірпені.

Актуальні втрати ворога

Загалом від 24 лютого 2022-го орієнтовні втрати Росії вже перевищують 168 тисяч. Окрім того, Сили оборони знищили уже багато техніки ворога. Зокрема:

  • танків – 3 570;
  • бойових броньованих машин – 6 898;
  • артилерійських систем – 2 608;
  • РСЗВ – 511;
  • засобів ППО – 273;
  • літаків – 305;
  • гелікоптерів – 290;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203;
  • крилатих ракет – 909;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452;
  • спеціальної техніки – 273.

Автор: Юлія Лобурак