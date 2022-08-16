Ліквідовані ракета, БМП-3 і жива сила: морпіхи завдали втрат ворогу на Донеччині і Херсонщині

Українські воїни не втомлюються бити окупантів. Це роблять абсолютно всі роди військ і пишаються своєю роботою.

Генштаб ЗСУ розповів, як наші морпіхи вкотре успішно знищили окупантів та їхню техніку. Операція відбувалась 15 серпня.

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На Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ в складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Ворог поплатився за те, що намагався на Херсонському напрямку пробувати контрнаступати на позиції морських піхотинців.

Окупанти мусили відступати

Як пояснили в Генштабі, наші військові вдало відбили штурмові дії й змусили російських окупантів відступити. Українські морпіхи завдали втрат росіянам. Таким чином знищили ПТКР разом з розрахунком.

Попрацювали плідно наші ЗСУ й на Донецькому напрямку. Ліквідували ворожу БМП-3.

Артилерійські підрозділи вдарили по скупченню живої сили та техніки окупантів. Через це 7 загарбників знищили та поранили. Ще ліквідували 1 одиницю автомобільної техніки з боєкомплектом. Крім того – чотири БМД та два міномети. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Втрати росіян на війні в Україні

Генштаб ЗСУ зранку 16 серпня повідомив, що наші воїни ліквідували вже 43 900 окупантів. Крім того, ліквідовано й безліч техніки російських окупантів, серед якої танки та літаки. Дані не є точними через високу інтенсивність бойових дій. Це означає, що ворог може мати й більші втрати.

Повітряні сили зранку 15 серпня знищили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області. Це був на той момент вже третій "приземлений" "Алігатор" за 2 дні. Це зробив наш підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних Сил.

Також повідомляли, що Збройні Сили України вдало відпрацювали по ворожому штабу у Попасній, де перебували найманці ПВК "Вагнер". Цікаво, що корегувальником вогню був один із представників ЗМІ росії. Кількість загиблих уточнюється.

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