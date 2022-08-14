Нацгвардійці влучним пострілом знищили ворожу БМП на Донеччині

Кожного дня у російської армії все менше й менше техніки. Нещодавно спецпризначенці Нацгвардії одним влучним пострілом знищили ворожу БМП на Донеччині.

Вони опублікували відео, на якому видно процес знищення ворожої бойової машини піхоти.

До теми Українські воїни за вихідні знищили 2 російських вертольоти "Ка-52"

Нацгвардія показала яскраве відео, як палає БМП

Зокрема на відео можна побачити, як наші захисники завдали одного влучного удару. Єдиний постріл і російська БМП враз задимілася.

Як нацгвардійці знищили ворожу БМП: дивіться відео

Вчора на брухт відправилось багато ворожої техніки

Вчора на фронті наші воїни ліквідували близько 150 окупантів. Також на брухт відправилися 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 1 гелікоптер та 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. 13 серпня найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку.

Крім цього, ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала близько 10 групових авіаударів по позиціях окупаційних військ на кількох оперативних напрямках. Було знищено багато бойових броньованих машин та живої сили ворога.

До теми – ЗСУ завдають ворогу на фронті значних втрат: дивіться відео