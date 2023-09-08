Напились горілки й ліквідували своїх же: на Херсонщині окупанти влаштували перестрілку
На окупованій Херсонщині загарбники вдерлися на територію сільськогосподарського підприємства. Напилися та влаштували перестрілку. До речі, вижили не всі.
Так, декілька окупантів поповнили статистику втрат ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.
До речі Довго вивозили двохсотих: окупанти влаштували перестрілку між собою на Запоріжжі
Внаслідок перестрілки загинули 5 окупантів
На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують захоплювати та використовувати об'єкти цивільної інфраструктури у своїх військових цілях. У селищі Дніпряни, що на окупованій Херсонщині, на територію сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських військових.
Тут загарбники напились горілки й почали з'ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого 5 окупантів загинули,
– зазначив Ковальов.
Зверніть увагу Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським
Російські військові обожнюють ліквідовувати своїх же "побратимів"
- Зауважимо, що це вже не перший такий випадок в окупантів. Так, 11 серпня в тимчасово окупованому Урзуфі, що під Маріуполем сталася перестрілка за участі кадировців і так званої "комендатури".
- У міській раді Маріуполя зазначили, що щонайменше 4 російських загарбники відправилися на концерт до Кобзона.
- На жаль, є загиблі та пораненні серед цивільного населення.