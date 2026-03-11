Блискучий удар по ворогу: бійці ДШВ знищили 10 окупантів та ворожу техніку
- Підрозділи ДШВ України знищили 10 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки на Олександрівському напрямку.
- З початку наступальної операції на цьому напрямку оборонці ліквідували 4 355 окупантів, звільнили 9 населених пунктів, і ще кілька звільняються.
Підрозділи ДШВ України завдали удару по російських силах на Олександрівському напрямку. У результатів було ліквідовано десятьох окупантів та знищено кілька одиниць ворожої техніки.
Про це 10 березня повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.
Що відомо про операцію ДШВ?
Підрозділи ДШВ продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку, завдаючи ворогу суттєвих втрат як у живій силі, так і у техніці.
Під час точного вогневого удару по одному з окупованих населених пунктів українські бійці ліквідували 10 окупантів. Крім того, було знищено дві одиниці автомобільної техніки та три квадроцикли, які ворог використовував для маневрів та підвезення особового складу.
Важливо! Наступальна операція на Олександрівському напрямку стартувала 29 січня. Станом на 2 березня українським оборонцям вдалось звільнити від окупантів 9 населених пунктів, робота над ще декількома – триває. У Генштабі зауважили, що над операцією працюють військові частини та підрозділи Десантно-штурмових військ. З початку наступальної операції оборонці ліквідували 4 355 окупантів, ще 2 167 поранили й 15 вдалось взяти у полон.
Які наразі втрати ворога?
Станом на 10 березня Сили оборони ліквідували близько 1 274 990 окупантів, з них 960 за останню добу.
На Лиманському напрямку російські військові мають суттєві проблеми із логістикою, через що фактично голодують на позиціях. Бійці 66 ОМБр імені князя М. Хороброго повідомляють, що окупанти всілякими способами намагаються здатись у полон.
8 та 9 березня українські сили завдали успішного удару по стратегічних об'єктах російської армії. Окупанти втратили радіолокаційні станції "Оборона-14", "Небо-У" та дві інші РЛС зі складу ЗРК С-300. Генштаб ЗСУ повідомив, що оборонці вивели з ладу ЗРК "Бук-М3" на Луганщині, командно-спостережні пункти ворожого підрозділу зі складу "Рубікон" біля Донецька та на Запоріжжі.
6 березня український дрон-бомбардувальник "Баба-Яга" вгатив по живій силі окупантів. Так, "до Кобзона" відправилось чотири російські офіцери 1-го мотострілецького полку Повітряно-космічних сил Росії, які перебували у межах населеного пункту Тьоткіно у прикордонному районі Курської області.