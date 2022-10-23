ЗСУ ефективно відповідають на атаки росіян: яких втрат зазнав ворог на Півдні

Українські військові продовжують вибивати ворога з Півдня. Упродовж минулої доби наші захисники завдали чимало ударів по окупантах. Розповідаємо, яких втрат вони зазнали.

Як зазначають в ОК "Південь", ситуація на Південнобузькому суттєво не змінилася упродовж минулої доби. Вона все ще залишається стабільно складною, але контролюється ЗСУ, які продовжують проводити контрнаступ.

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Знищили десятки окупантів і їхню техніку

Відомо, що українські зенітники збили два гелікоптери "Алігатор" за минулу добу. Також штурмова й армійська авіація п'ять разів атакувала райони скупчення зброї, техніки, живої сили та систем ППО ворога.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань. Вони були результативними, принісши окупантам чималі втрати:

47 бійців;

2 танки;

РСЗВ "Град";

протитанковий комплекс;

16 одиниць автобронетанкової техніки;

4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах.

Також пошкоджень зазнала самохідна великокаліберна гаубиця "Мста-С" та 3 одиниці автобронетехніки.

Ворог продовжує атакувати наші позиції

Передовсім зазначимо, що Сили оборони продовжують утримувати зайняті рубежі. Крім того, проводяться стабілізаційні заходи на територіях, які вдалося звільнити з-під окупації.

Водночас російські загарбники всіляко намагаються утримувати оборону, хоч і мають проблеми з:

обмеженою логістикою;

деморалізацією духу.

Також вони проводять евакуацію як так званих державних установ, так і їхнього керівного складу.

Уздовж лінії зіткнення продовжується контрбатарейне протистояння. Окупанти відкривають вогонь по наших позиціях. Також вони підіймають у повітря авіацію, б'ють з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. Під атаки потрапляють також прилеглі до зони бойових дій громади. Дістається від ворога також тиловим районам. Їх окупанти атакують ракетними ударами з неба, дронами-камікадзе, РСЗВ та важкою артилерією.

Російські загарбники продовжують атакувати Нікопольський район. З РСЗВ окупанти били по Червоногригорівській громаді. Внаслідок цього постраждало троє людей. Відомо також про руйнування приватних будинків і господарчих споруд.

Загроза з Чорного моря нікуди не ділася

Як зазначають у зведенні, у штормовому Чорному морі курсують 6 кораблів ворога. Наразі на чергуванні перебувають 2 великі десантні кораблі, а також 2 ракетоносії. На останніх – 16 ракет типу "Калібр", які ворог може випустити в будь-який момент.

Нагадаємо, що російські військові 22 жовтня завдали масованого ракетного удару по енергетичних об'єктах України.

У Рівному вороги влучили в один з таких об'єктів. Зауважимо, що частину ракет вдалося збити силам ППО.

Приліт по енергетичному об'єкту також зафіксували у Луцьку. Тоді половина міста залишилася без електропостачання. Самих мешканців попрохали зробити запаси води.

Були прильоти й у Хмельницькому та Шепетівському районах. Внаслідок цього теж зникало світло та було прохання від влади запастися водою.

Не минулося й без влучання на Одещині. Внаслідок цього постраждали троє людей.

Уразили 2 об'єкти критичної інфраструктури й на Миколаївщині. Станом на 16:43 22 жовтня електрику та мобільний зв'язок в області вдалося відновити.

Важливі енергетичні об'єкти Кіровоградської області теж постраждали. Влучання зафіксували у Кропивницькому та Голованівському районах.

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