Повітряні сили збили на Луганщині та Харківщині 2 ворожі безпілотники

Українські військові продовжують знищувати ворога та все, що з ним пов'язано. Так, за минулу добу вдалось "приземлити" 2 ворожі безпілотники на Луганщині та Харківщині.

І хоч збиті ворожі безпілотники – це не знищені літаки на аеродромі "Саки", що у Новофедорівці. Але це теж неабиякий крок назустріч перемозі. І цьому ми завдячуємо Повітряним силам ЗСУ.

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У ворога стало менше безпілотників

Так, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Один – на Луганському напрямках, а другий – Харківському.

Крім того, у відомстві розповіли й про інші досягнення за минулу добу. Мовиться про понад 10 групових авіаударів по скупченню живої сили. Крім того, уражень зазнало озброєння та військова техніка "другої армії світу".

Якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде згадати актуальну інформацію від Генштабу ЗСУ. Нашим військовим за минулу вдалось ще більше ворогів відправити на "концерт кобзона".

Уже 43 тисячі окупантів стали "двохсотими"

Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці відправили до пекла 43 тисячі російських військових. А за минулу добу до лав "двохсотих" символічно долучились 200 бійців країни-агресорки.

А ще на балансі ворожої армії суттєво скоротилась кількість техніки. На брухт уже перетворили 1846 танків, 4100 бойових броньованих машин, 974 артилерійських систем, 261 РСЗВ, 134 одиниці засобів ППО, а також 90 одиниць спеціальної техніки.

До того ж "друга армія світу" збідніла на 232 літаки, 193 гелікоптери, 772 БпЛА, 185 крилатих ракет, 15 суден і 3018 автомобілів і автоцистерн.

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