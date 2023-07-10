"Шкода хлопців": кадирівці бідкаються на зруйновані позиції після удару HIMARS

Кадирівці продовжують "воювати" лише у соцмережах. Так, один із таких командирів поділився у мережі кадрами, на яких показав наслідки успішної роботи HIMARS.

Відео у мережі опублікував активіст та волонтер Сергій Стерненко. Після відпрацювання українських захисників кадирівці навіть не змогли підрахувати загиблих, повідомляє 24 Канал.

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Кадирівці скиглять через зруйновані "хати"

Відео наслідків удару знімав командир кадирівців. Він обійшов територію, на якій окупанти влаштували собі базу, й показав, що від неї залишилося.

Поки герой "тікток-військ" обходив територію, то показав щонайменше 5 загиблих окупантів. Проте "побратими" його хвилюють не так сильно, як зруйнована "хата", у якій замість дверей – завіса для душу.

І мою хату зруйнували? А чому ти не насварив їх?

– бідкається кадирівець.

Згодом увагу все ж звернули на загиблих. Командир кадирівців сказав, що йому "шкода хлопців". Разом з тим, голос за кадром цікавиться, кому належать усі речі – командиру чи загиблим. Вочевидь, він вже має плани на них.

Кадирівець, традиційно, ще обійшов з телефоном територію "бази", яку зруйнували HIMARS. Він ще багато говорив, запитував про втрати й показував зруйновані "хати".

Командир кадирівців показав наслідки удару: дивіться відео

"Ахмат" має втрати біля Бахмута

Агенти партизанського руху "Атеш" заявили, що на околицях Бахмута розбили кадирівців. За їхніми даними, батальйон Кадирова має десятки вбитих та поранених. Після такого, традиційно, кадирівці почали тікати, адже вони не збираються воювати. Їм до душі більше знімати відео й публікувати їх у соцмережах.

Разом з кадирівцями втрати мають і бійці 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, та 57-а й 72-а окремі мотострілецькі бригади.

"Будучи в закордонних загонах і посилаючи росіян у м'ясні штурми, вони відчували себе господарями Росії, але як все змінилося", – мовиться у повідомленні "Атеш".