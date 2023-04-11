Втрати російських зеків на фронті – 90%: як ставляться до тих, хто вижив і повернувся

Російське міноборони активно вербує зеків у тюрмах. Наразі це явище найбільш поширене у двох областях держави-агресорки.

Відомство прийшло у російські в'язниці 1 лютого, коли звідти остаточно (поки) вигнали Євгенія Пригожина. Про це 24 Каналу розповіла правозахисниця, директорка фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова.

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Темпи вербування збільшилися

За словами правозахисниці, туди також зайшло декілька приватних військових компаній – "Патріот", яка пов'язана безпосередньо з Сєргєєм Шойгу, "Редут", що пов'язана з Олегом Дерипаскою. У тюрмах Свердловської області вербують найманців у спеціальний батальйон "Урал", який постачає олігарх Ігор Алтушкін.

Міноборони дуже не любить їздити "на зони" – це далеко й неприємно. Якщо у Пригожина був кураж, йому це подобалося, то у міністерства оборони та чиновників – ні. Вони усе це передоручили співробітникам тюрем, федеральній службі виконання покарань,

– зазначила правозахисниця.

Як підкреслила Романова, останнім часом темпи вербування дійсно збільшилися. Одна з областей, яка очолює лідерство – Свердловська. Там 46 в'язниць – це найбільша концентрація місць позбавлення волі у Росії.

Це було неминуче, бо виходило так, що мобілізовані з волі не мають піврічного контракту. У них гірше амуніція, озброєння тощо. Ба більше, за пів року їх ніхто не відпускає.

Звісно, невдоволення наближалося. Тому міноборони швидко переписали контракти на півтора року. Потрібно сказати, що ув'язнених це не бентежить,

– каже директорка фонду "Русь, що сидить".

У зеків, яких відпустили, підписані контракти, але з ПВК "Вагнер". Компанія Пригожина перестала ними цікавитися. Чому так сталося – загадка.

"Відпущені Пригожиним мали знову піти на фронт у 20-х числах лютого, але вони не пішли. Було багато повідомлень про те, що Пригожин збирається повернутися після лютого повернутися "на зони". Поки ми його там не бачимо", – стверджує Романова.

Що буде далі з цими контрактами – невідомо. Чи то їх хтось перехопить, чи то дадуть спокій.

Романова про вербування зеків та ставлення до вагнерівців у Росії: дивіться відео

Як ставляться до тих, хто вижив і повернувся

Романова зауважила, що виживають 5 000 осіб з 50 000 завербованих – тобто 10%. "За всіма оцінками – і українськими оцінками, і нашими – втрати приблизно складають 90%", – констатувала правозахисниця.

Не дивно, що суб'єкти, які вижили й повернулися з фронту, становлять велику небезпеку. Є чимало випадків, коли вони влаштовують бешкети й не тільки. Так, нещодавно мережу сколихнула новина про те, що вагнерівець у відпустці встиг скоїти черговий злочин – він вбив жінку.

Це велика проблема, тому що боятися їх не можна. Це ж герої! Є поправка у законі про дискредитацію російської армії, куди увійшли добровольці – тобто вагнерівці. Ними можна лише захоплюватися,

– говорить Ольга Романова.

Багато з них вже повторили злочини, проте їх дуже складно звинуватити. Одразу ж виходять родичі й адвокати: "Ви обмовляєте героя СВО!" Тож прокуратура поки обходить це.

Також є загиблі одразу після повернення з війни. Нещодавно у Ярославській області контрактник помер від передозування наркотиками. "Він встиг подарувати батькові морську свинку. І все", – сказала Ольга Романова.

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