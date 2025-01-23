Росіяни підпалили колектор з сотнею своїх загиблих біля Часового Яру – ОТУ "Луганськ"

Росіяни зазнають колосальних втрат на полі бою, однак там не звикли рахувати загиблих. Зокрема, вони спалили тіла своїх біля Часового Яру.

У період з 4 по 8 січня Сили оборони України зафіксували активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець. Про це пише 24 Канал із посиланням на ОТУ "Луганськ".

Дивіться також Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні

Було переміщення сотні окупантів

Ворог використовував погодні умови, а саме густий туман і обмежену видимість, для прихованого переміщення через труби до колектора поблизу населеного пункту Калинівка, що неподалік Часового Яру.

За 4 дні січня було зафіксовано переміщення понад 100 окупантів.

За наявною інформацією, вони облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру. Пізніше, 9 січня, по місцю скупчення завдали удар.

Внаслідок цього противник зазнав втрат – ймовірно до 100 осіб. Два дні після цього там не було жодного руху.

21 січня окупанти організували підпал у колекторі. Ймовірно, вони хотіли приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів.