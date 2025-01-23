Росіяни підпалили колектор з сотнею своїх загиблих біля Часового Яру – ОТУ "Луганськ"
- У період з 4 по 8 січня було зафіксовано переміщення понад 100 російських окупантів до колектора біля Часового Яру.
- 21 січня окупанти підпалили колектор, ймовірно, щоб приховати втрати до 100 осіб.
Росіяни зазнають колосальних втрат на полі бою, однак там не звикли рахувати загиблих. Зокрема, вони спалили тіла своїх біля Часового Яру.
У період з 4 по 8 січня Сили оборони України зафіксували активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець. Про це пише 24 Канал із посиланням на ОТУ "Луганськ".
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Було переміщення сотні окупантів
Ворог використовував погодні умови, а саме густий туман і обмежену видимість, для прихованого переміщення через труби до колектора поблизу населеного пункту Калинівка, що неподалік Часового Яру.
За 4 дні січня було зафіксовано переміщення понад 100 окупантів.
За наявною інформацією, вони облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру. Пізніше, 9 січня, по місцю скупчення завдали удар.
Внаслідок цього противник зазнав втрат – ймовірно до 100 осіб. Два дні після цього там не було жодного руху.
21 січня окупанти організували підпал у колекторі. Ймовірно, вони хотіли приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів.