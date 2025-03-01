Росія не змогла захистити стратегічні об’єкти від ударів України, – розвідка Британії
- Росія не змогла захистити свої стратегічні об’єкти від ударів України, попри потужну авіацію і технологічну перевагу.
- Українські дрони атакують російські військові цілі, завдаючи значних втрат, як-от удари по чотирьох складах боєприпасів у вересні 2024 року.
За три роки повномасштабного вторгнення Росія не змогла захистити свої стратегічні об’єкти від ударів з боку України. Кремль стикається з труднощами у забезпеченні оборони своїх важливих цілей, попри потужну авіацію.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає 24 Канал. У відомстві зазначають, що попри технологічну та чисельну перевагу, російські Повітряно-космічні сили не змогли здобути контроль у повітрі.
Читайте також У Росії визнали, що навесні економіка може просто розвалитися: що призведе до остаточного краху
Росія не змогла захистити стратегічні об’єкти від ударів України
Росія змушена використовувати тактичну авіацію, зокрема Су-34, як повітряну артилерію.
Крім того, Кремль активно застосовує дрони-камікадзе, що дозволяє йому вигравати час для відновлення запасів ракет і дальньої авіації. Утім, це не рятує стратегічні об’єкти Росії від ударів України.
Українські дрони дедалі частіше атакують російські військові цілі та інфраструктуру. Зокрема, у вересні 2024 року Україна завдала ударів по чотирьох стратегічних складах боєприпасів, що стало найбільшою втратою Росії у війні.
Британська розвідка наголошує, що ці успіхи України свідчать про постійну нездатність Росії захистити свої стратегічні об'єкти, а також про труднощі Кремля у балансуванні між захистом тилу та веденням бойових дій на фронті.