Дрони атакували Брянщину: горить завод, що годував окупаційну армію Росії

Увечері 7 березня в Брянській області пролунали вибухи. Безпілотники атакували завод "Консервсушпрод" у місті Стародуб, де виготовляли сухпайки для російської окупаційної армії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві російські ЗМІ. Увечері 7 березня безпілотники атакували Брянську область Росії.

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Атака українськими дронами на Брянщину

Ціллю став завод "Консервсушпрод" у місті Стародуб, де виготовляють сухпайки для окупаційної армії РФ.

Місцеві російські ЗМІ повідомляють, що по підприємству вдарили ракетами-дронами "Пекло". Громадяни Росії в соцмережах пишуть, що чули щонайменше сім вибухів, після чого на заводі почалася пожежа.

Губернатор Брянщини Олександр Богомаз підтвердив українську атаку, заявивши, що удари завдали шістьма реактивними БпЛА. За його словами, загорілося виробниче приміщення, а мешканців прилеглих будинків довелося евакуювати.

До слова, раніше Сили оборони України вдарили по нафтовій і газовій інфраструктурі в Ростовській та Самарській областях Росії, спричинивши вибухи й пожежі.