Птахи СБС "прикурили" 3 російські РСЗВ у Криму та цистерни з паливом на Луганщині
- У ніч на 29 березня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по базі РСЗВ у Криму, знищивши 3 установки "Смерч" та транспортно-заряджальну машину.
- Також безпілотники уразили цистерни з паливом поблизу Новосвітлівки на Луганщині у взаємодії з розвідкою СБУ.
У ніч на 29 березня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по російських позиціях у тимчасово окупованому Криму. Ціллю стала база реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".
Дивіться також Як знамениті P1-SUN знищують реактивні "Шахеди": вражаючі відео військових
Як українські дрони знищили "Смерчі" у Криму?
Удар припав по району населеного пункту Совхозне. Завдання виконували оператори "Птахів" 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.
За попередніми даними, уражено 3 РСЗВ типу БМ-30 "Смерч" або їхні модернізовані версії Торнадо-С, здатні бити на відстань до 120 кілометрів. Також уражено самохідну транспортно-заряджальну машину до них.
Окремо безпілотники відпрацювали по паливній інфраструктурі російських військ .Цистерни уразили поблизу Новосвітлівки на окупованій частині Луганщини. Цю атаку провели у взаємодії з розвідкою СБУ.
Координацію операції забезпечував новостворений Центр глибинного ураження СБС, який відповідає за планування і виконання ударів по тилових об’єктах противника.
Раніше СБС знищили російську систему ЗРК "Тор"
Оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" 27 березня знищили зенітний ракетний комплекс "Тор" на Луганщині.
На Донеччині оператори 1-го окремого центру СБС уразили скупчення окупантів, які готували до запуску безпілотники "Гербера"