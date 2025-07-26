Росія платить максимальну ціну за спробу "літнього наступу", – Сирський

Російські війська втрачають на фронті близько тисячі своїх солдатів щодня. Такою виявилася ціна, яку окупанти платять за спробу "літнього наступу" в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Які втрати росіян на фронті?

Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

За його словами, найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський та Лиманський.

Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" Росія платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах,

– повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що операції України на території країни-агресорки тривають.

Ще однією темою на засіданні Ставки стало питання посилення стійкості оборони й, зокрема, напрямок безпілотних систем та дронів-перехоплювачів. За словами Сирського, наразі армія потребує більше БпЛА, щоб зберігати життя військовослужбовців та цивільних у тилу.

До слова, раніше Олександр Сирський заявляв, що росіяни мобілізували максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів. За його словами, союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед українською армією.