ЗСУ знищили окупантів на території дитячого табору у Скадовську, – "Атеш"

Українські військові успішно ліквідували окупантів у тимчасово окупованому Скадовську, що в Херсонській області. Загарбники розміщувалися на території дитячого табору "Орлятко".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Атеш".

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Що відомо про знищення окупантів у Скадовську

Агенти "Атеш" зі Скадовська повідомили про успішний удар ЗСУ по розташуванню окупантів у дитячому таборі "Орлятко" 16 березня. Саме там перебував на відновленні ворожий особовий склад.

Після удару втрати росіян склали понад 10 "двохсотих" і кілька десятків "трьохсотих",

– написали партизани.

Окупанти цинічно ховалися у покинутому раніше дитячому таборі, приховуючи цей об'єкт. Але справедливості уникнути їм не вдалося.

У Скадовську ліквідували росіян на території дитячого табору / Фото "Атеш"

"Ми продовжуємо спостерігати за військовими об'єктами окупантів та передаємо всю інформацію Силам оборони України", – резюмували в русі опору.

Цікаво! В "Атеш" закликають людей на тимчасово окупованих територіях приєднуватися до руху та допомагати у боротьбі з окупантами, будь-яка інформація може принести користь! Для цього треба написати координатору @ruslan_atesh_ua у телеграмі.