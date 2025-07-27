Зі школи на фронт: скільки 18-річних росіян загинуло у війні проти України

Російський лідер Путін неодноразово казав, що призвані на службу 18-річні юнаки не будуть воювати в Україні. Але відкриті дані свідчать про загибель щонайменше 245 солдатів такого віку за останні 2 роки.

Нові правила у Росії дозволяють підліткам обійти строкову військову службу і одразу укласти контракт з армією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як 18-річні росіяни потрапляють на фронт?

Росіянин Олександр Петлинський вступив на службу у війську через 2 тижні після свого 18-річчя. Він загинув в Україні всього через 20 днів.

Його тітка Катерина розповіла, що хлопець мріяв про кар'єру лікаря і отримав місце у медичному коледжі в Челябінську.

Але, за словами жінки, його мрії змінилися з початком війни, яку в Росії назвали "спеціальна воєнна операція". Відтоді Саша хотів на нього потрапити.

Росія змогла уникнути мобілізації, пропонуючи вигідні умови служби своїм громадянам, особливо у бідних регіонах. Для того, щоб вступити на контрактну службу, потрібно було мати 3 місяці строкової служби, але цю норму непомітно скасували у 2023 році.

Російська система освіти лише спонукає підлітків до служби. З початку війни законом школи зобов'язали проводити спеціальні заняття, присвячені "сво". Солдати, які повертаються з фронту, відвідують школи, щоб розповісти про свій досвід, дітей навчають виготовляти камуфляжні сітки та окопні свічки, учнів дитячих садків заохочують надсилати листи та малюнки на передову.

1 вересня 2024 року, до навчальної програми було введено новий предмет – "Основи безпеки та захисту Вітчизни".

У багатьох регіонах військові вербувальники тепер відвідують уроки кар'єри в школах та технікумах, розповідаючи молодим людям, як записатися на контрактну службу після закінчення навчання.

Мати Олександра сказала, що "як громадянка Російської Федерації пишається своїм сином". Але як мати – "не може впоратися з цією утратою". Більше вона це питання не коментувала. Водночас його подруга Анастасія сказа, що такі випадки є для неї "дуже болючою темою".

Вони молоді та наївні, і вони так багато чого не розуміють. Вони просто не усвідомлюють повної відповідальності за те, що роблять,

– каже вона.

Віталій Іванов виріс у маленькому селі в Сибіру та кинув коледж, де навчався на механіка. Він мав проблеми з поліцією, а коли його звинуватили у пограбуванні невеликого магазину в листопаді 2024 року, він поскаржився матері та дівчині, що його побили, щоб змусити зізнатися.

Його товариш Михайло розповів, що Віталій завжди планував пройти військову службу, а потім піти працювати будівельником доріг у Казані.

Але він підписав з армією саме контракт. Родина не виключає, що це поліція його змусила. Потім він зателефонував сім'ї з новиною, що їде на "сво" – воювати проти України.

Він дістався фронту приблизно у той самий час, що й вищезгаданий Олександр. 5 лютого він відправився на своє перше і останнє бойове завдання. Перед цим він телефонував родину. Втім, його рідних сповістили про загибель хлопця аж через місяць.

Скільки 18-річних росіян загинуло в Україні?

BBC та видання "Медіазона" підтвердили імена 245 18-річних контрактників, які загинули на війні в Україні з квітня 2025 року. Саме тоді правила контрактної служби були послаблені.

Усі вони були зараховані як контрактники, і, судячи з опублікованих некрологів, більшість вступили до збройних сил добровільно.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 2812 російських чоловіків віком 18 – 20 років.

Зверніть увагу! Ці цифри базуються на відкритих даних – некрологах, дописах рідних або офіційних даних. Далеко не усі випадки загибелі військових у Росії повідомляються публічно, тому реальні цифри втрат будуть вищі.

BBC встановила імена 120 343 російських солдатів, загиблих під час повномасштабної війни. Військові експерти оцінюють, що це становить 45 – 65% від реальної кількості загиблих, що дорівнює від 185 143 до 267 500 загиблих.