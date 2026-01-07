Понад 1000 знищених окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога станом на 7 січня
- Станом на 7 січня втрати особового складу Росії становлять близько 1 213 460 осіб.
- Росія втратила 11 512 танків, 23 863 бойових броньованих машин, 35 831 артилерійську систему та 73 102 одиниці автомобільної техніки.
Росія продовжує свої спроби наступу на багатьох напрямках фронту. Це супроводжується для неї великими втратами.
За час війни Росія втратила близько 1 214 500 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати росіян на 7 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- Особового складу – близько 1 214 500 (+1040) осіб;
- танків – 11 515 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 865 (+2);
- артилерійських систем – 35 857 (+26);
- РСЗВ – 1 595 (+2);
- засобів ППО – 1 269 (+0);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406);
- крилатих ракет – 4 137 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 102 (+122);
- спеціальної техніки – 4 037 (+1).
Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які втрати мали росіяни останнім часом?
Сили безпілотних систем знищили російську радіолокаційну систему 9С32 для ЗРК С-300В у Донецькій області.
Сили безпілотних систем 2 січня уразили базу зберігання паливно-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині, спричинивши масштабну пожежу. Окрім того, була атакована ворожа РЛС у Криму.
1 січня українські зенітники збили рідкісний російський дрон "Віщий Олег" звичайним дроном. Це новітня російська розробка, про яку наразі відомо небагато.